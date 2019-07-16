شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم التسجيلى "لحن لم يتم" فى ذكرى رحيل أسمهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض جمعية محبى الأطرش فيلما تسجيليا عن حياة أسمهان فى الذكرى 75 لرحيلها، بعنوان "لحن لم يتم" مدته 45 دقيقة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض ، ويروى الفيلم حياة الفنان فريد الأطرش وشقيقه الأكبر فؤاد الأطرش والفنان يوسف وهبى، فكرة وإخراج عادل السيد، إلى جانب تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية والقصائد الشعرية، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت 20 يوليو الجارى فى مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة .

يذكر أن الجمعية من المقرر أن تكرم الفنان أحمد صيام عن أدائه المتميز فى تجسيد شخصية محمد القصبجى فى مسلسل حمل اسم الفنانة أسمهان.

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ويلقى رئيس الجمعية خلال الاحتفالية الضوء على أهم محطات أسمهان الفنية، كما تتضمن الاحتفالية باقة من أشهر أغانى أسمهان، تتغنى بها مطربة الأوبرا الفنانة أحلام أحمد والفنان العراقى عامر يونس، وذلك فى السابعة من مساء يوم الخميس 18 يوليو الجارى.