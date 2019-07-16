شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. الكينج محمد منير يصدر "مهموم" من كلمات أمير طعيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "مهموم" خلال الأيام القليلة المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وشوق الكينج جمهوره عبر حسابه الشخصى "تويتر" بنشر بوستر للأغنية وعلق: "قريبا". Advertisements يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قريبا.. الكينج محمد منير يصدر "مهموم" من كلمات أمير طعيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.