شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين مع والدتها فى صورة جديدة.. وتشابه كبير بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة مى عز الدين على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة تجمعها بوالدتها، وعبرت مى عن حبها لوالدتها، معلقة: "كل حاجة عندى".

وكان لافتاً للنظر أن بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعى علقوا على الصورة وأكدوا أن مى تشبه والدتها إلى حد كبير، من حيث الشكل والجمال .

وكانت مى قد شاركت فى رمضان الماضى فى مسلسل البرنسيسة بيسة الذى حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.