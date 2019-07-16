شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد عز برفقة محمد إمام وشريف منير فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد النجم أحمد عز فى الساحل الشمالى من أجل قضاء إجازته الصيفية، حيث سافر هناك عقب انتهائه مباشرة من تصوير مشاهده فى فيلم "ولاد رزق 2.. عودة أسود الأرض".

ويتواجد عز فى الساحل برفقة النجم محمد إمام وشريف منير والفنان الشاب خالد أنور، والشيف علاء الشربينى. ويستعد عز لطرح فيلمه "ولاد رزق ٢" فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سيطرح الفيلم فى السينمات ابتداءا من ٨ اغسطس المقبل .

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من جهة أخرى واصل عز نجاحاته فى فيلم "الممر"، الذى يعرض حاليا فى السينمات، ووصلت إيراداته إلى 65 مليون جنيه بعد 6 أسابيع عرض .

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، ضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.