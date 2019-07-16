محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة كندة علوش صورة مع شقيقها وزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت على الصورة: "أحلى نعمة بالدنيا وقت يكون الأخ هو أقرب صديق، وبدوره حبيبي أحلى وأهضم وأجدع رفيق، حبيبي عم نشتقلك كتير". Advertisements وتابعت كندا: "يا رب سنتك حلوة وبيضة مثل قلبك وكلها نجاح وتوفيق وفرح". يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل" حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورة مع شقيقها وتهنئه بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.