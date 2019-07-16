صور| جدل كبير بعد قرار "نتفليكس" حذف مشهد الانتحار في "13 reasons why"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

آثار قرار شبكة "نتفليكس" حذف مشهد انتحار هانا، بطلة مسلسل "13 reasons why" العديد من ردود الفعل، عبر موقع تويتر.

وجاء قرار حذف المشهد بناء على نصحية من خبراء في مجال الطب النفسي، كما سبق ذلك انتقادات من مجلس الآباء التليفزيوني، الذي رأى أن المسلسل يمجد انتحار المراهقين، لكن في الوقت نفسه حصل المسلسل على إشادات نقدية.

إحدى المتابعات أيدت ذلك: "باعتباري شخص شاهد الجزأين من المسلسل، أنا متفقة مع إزالة المشهد الانتحاري، أعتقد أن العرض كله يدور حول وصولها للقيام بذلك، ولسنا بحاجة إلى رؤيتها تقوم بذلك، الآثار الضمنية كافية".

وقال آخر: "كل المسلسل مثير للجدل، ويرجى إزالة العرض بأكمله والتوقف عن إعطائه المزيد من الفصول".

بينما تساءل شخص آخر: "لماذا تقرر الشبكة إزالة المشهد بعد عامين من عرضه الأول".

وعلق متابع: "كان عرضا مثيرا في كل مكان، ولم يفعل شيئا يذكر لمعالجة القصة بأكملها: الوعي بالانتحار والوقاية منه".

ورفضت إحدى المتابعات الأمر قائلة: "لا يجب إزالة أي مشهد من 13 سببا لماذا، كيف يمكن إزالة المشهد الأكثر الأهمية، الذي كان المحور الرئيسي لكل شيء".

بينما أوضح آخر: "رأيت قليل من الأشخاص يقولون إن المسلسل فتح حوارا عن الانتحار والصحة العقلية، لكني لا أصدق، العرض رومانسي ورائع باستخدام الانتحار".

وقالت متابعة أخرى: "أنت تحذف الكثير من الأشياء، لماذا لا تسير في الاتجاه الصحيح، وتحذف الجزء الثالث".

بينما انتقدت أخرى الأمر: "لا اقتنع تماما بالأشخاص الذين يرغبون في عرض مثل 13 سببا لماذا، ويوافقون على الحذف، إذ كنت لا تحبه، فلا تشاهده".

Advertisements

فيما قالت: "هذه هي التقطة، هذه الأشياء حدثت بالفعل، ورؤية هذا المشهد، يمكن أن يعطي الناس ذكريات الماضي، يمكن أن تظهر الانتحار في الأفلاك دون أن تكون مرسمومة بالكامل، إنها غير ضرورية".

بينما علق آخر: "أنا أتفهم موقف المعارضين، لكنني أيضًا أرى أنه نوع من نشر الوعي، لأن هذا القرف يحدث، وخاصة في أطفال المدارس الثانوية

ويحكي المسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر وتترك وراءها 13 تسجيلاً صوتياً تذكر في كل منها سببا دفعها لإنهاء حياتها.

وقوبل المشهد بهجوم من الآباء والأمهات وعاملين في مجال الصحة مما دفع "نتفليكس" في عام 2017 إلى بث تحذيرات إضافية للمشاهدين وتوجيههم إلى جماعات تقدم الدعم للمراهقين.

وسخر شخص من هذا القرار بعد عامين: "نتقلكس استغرقت عامين لإزالة مشهد الانتحار، لماذا؟".

وانتقد شخص الأمر: "لا أوافق تمامًا على إزالة مشهد هانا الانتحاري، وقد تم ذلك بشكل جيد، لكن ذلك أثر في الكثير من الناس. كان الرسم والإزعاج ضروريا لوقف التنمر، لإظهار ما تفعله كلماتك حقًا للناس".

وتساءل أحد المتابعين: "لماذا تفكر في إزالة مشهد الانتحار، لماذا تفعل شيئًا ما عندما يكون العرض بأكمله مشكلة في المقام الأول؟".

ورفض أحد المتابعين إزالة هذا المشهد فقط قائلا: "إذا كنت تنوي القيام بمثل هذه الخطوة، فيجب عليك إزالة جميع المشاهد ذات الحجم الزائد بما في ذلك مشهد الاغتصاب، لأن الأطفال يجب ألا يروا هذا أيضًا. إذا كنت ستقوم بإخراج كل القرف الحقيقي، فقم بإلغاء ذلك أيضًا".

ورفضت إحدى متابعات المسلسل الأمر قائلة: "إنها جميعا أشياء تحدث فعليًا في الحياة الحقيقية، وبعض الناس يعميون عن مدى عواقب أفعالهم، يصعب مشاهدة المشاهد ، لكن يجب أن تكون هناك.

وطرحت "نتفليكس" الموسم الثاني من المسلسل في مايو/أيار 2018 وجرى الاتفاق على إنتاج موسم ثالث.