في أحد المنتجعات السياحية.. كنزي دياب تنشر صورة مع والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت كنزي دياب صورة تجمعها بوالدها الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت كنزي في الصورة بصحبة والدها في أحد المنتجعات السياحية بفرنسا، واكتفت كنزي بالتعليق على الصورة بوضع قلب أحمر. ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا للعام الثاني على التوالي بجزيرة ميكانوس اليونانية في 25 يوليو الجاري.

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