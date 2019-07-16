ليلى علوي رفقة نجلها وصديقاتها: "لا أكتمل دونهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا تجمعها بنجلها خالد، وصديقاتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت علوي على الصور قائلة: "لقد تعلمت أن العائلة والأصدقاء هم من يجعلونا على ما نحن عليه اليوم، ودونهم لن نكون أبدا مكتملين".

وشاركت علوى منذ أيام في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب، ونشرت صورا عبر حسابها رفقة المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي.