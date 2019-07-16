فيديو| ميرفت أمين: "مابقدرش أتفرج علي شغلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين أنها لا تشاهد أعمالها السينمائية والتليفزيونية، واصفة ذلك بالمشكلة.

وأضافت أمين، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "مابقدرش أتفرج على شغلي في عرضه الأول، ممكن في العرض التاني اتفرج عليه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت هو مسلسل قيد عائلي، الذي عرض منه 25 حلقة قبل شهر رمضان الماضي، ومن المقرر عرض باقي الحلقات في شهر سبتمبر المقبل.