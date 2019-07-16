محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت إحدى خبيرات التجميل عبر فيسبوك صورا لأحدث ظهور للفنانة المعتزلة سمية الألفي. وظهرت الألفي بملابس كاجوال وشعر أصفر. وذلك قبل احتفالها بعيد ميلادها الـ66 الأسبوع المقبل. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الألفي هو فيلم تلك الأيام عام 2010، وكان هذا الفيلم بعد غياب 7 سنوات أيضا منذ مسلسل كناريا وشركاه مع الفنان فاروق الفيشاوي عام 2003.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل عيد ميلادها الـ66 بأيام.. شاهد أحدث ظهور لسمية الألفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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