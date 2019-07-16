محرز أم صلاح؟.. هكذا شارك الفنانون في هاشتاج "فخر العرب الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على أرض مصر، ووصول الجزائر لنهائي البطولة، أثار البعض الجدل حول من الأحق بلقب فخر العرب، محمد صلاح، لاعب ليفربول، أم رياض محرز، لاعب الجزائر ومانشيستر سيتي الإنجليزي، تحت هاشتاج "فخر العرب الحقيقي".

وتفاعل الفنانون مع الهاشتاج، معبرين عن رأيهم في الموضوع، ونرصد لكم أبرز ما قاله نجوم الفن:

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "صدق أو لا تصدق، لاعب كرة قدم لعب مع بلده 67 ماتش، سجل 41 جول و صنع 22 جول يبلغ من العمر 27 سنة ولسه قدامه كتير يقدمه لنفسه ولبلده، ومن أفضل 3 لاعيبة فى العالم، وولاد بلده بيقولوا عليه متخاذل طيب ده كلام يا جماعة، عن محمد صلاح أتحدث".

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علي ربيع

تفاعل الفنان علي ربيع، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه بموقع إنستجرام، مع هاشتاج "فخر العرب الحقيقي"، ونشر "ربيع" صورة للاعب المصري محمد صلاح، وعلق: "محمد صلاح، فخر العرب".

ياسمينا العلواني

ونشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة شاركت فيها في الهاشتاج، وكتبت: "فخر العرب الحقيقي، سؤال مهم تم تسطيحه وحصره فى فتنة بيين لاعبي كرة كلاهما حقق الفرحة والفخر لأمته، صلاح ومحرز، يا حبايبى احنا أمة كبيرة قاربت على 400 مليون فرد، لو العرب لهم فخر واحد تبقى كارثة، العرب لديهم الآلاف والملايين على مر العصور يفخروا بيهم".

حسني شتا

ونشر الفنان الشاب حسني شتا، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "فخر المصريين والعرب محمد باشا صلاح، شاب ناجح فرح قلوبنا كتير، ولسه هيفرحنا أكتر بإذن الله، وكل إنسان ليه غلطاته اللي بيتعلم منها علشان يكون أفضل".

صبري فواز

وعلق صبري فواز على أزمة فخر العرب قائلا: "وسعوا قلوبكم شوية ..ينفع نحيي محرز اللى فاز بالبريمييرليج، واللى بيلعب مع منتخب متكامل وخطوطه متماسكة و روحه عالية، ونفضل نحب صلاح اللى فاز بالشامبيونزليج ، أحسن لاعب أفريقى مرتين متتاليتين، و تالت أحسن لاعب فى العالم، واللى بيلعب فى منتخب فاشل إداريا وفنيا.. وينفع نحاسب صلاح على غلطه.. و نديله حقه برضو".