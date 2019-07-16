صورة| سلمان خان يهنئ كاترينا كيف بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الهندي سلمان خان، عبر حسابه بموقع إنستجرام صورة تجمعه بالفنانة كاترينا كيف، ليحتفل بها بعيد ميلادها. وكتب سلمان في تعليقه على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا كاترينا"، ونالت الصورة إعجاب متابعي سلمان، وقدموا المعايدات لكاترينا، مطالبين إياهما بالتعاون مجددًا. وتحتفل كاترينا كيف، اليوم بعيد ميلادها الـ36، وهي ولدت في هونج كونج البريطانية، في 16 يوليو 1983، ومنذ عام 2003، بدأت تشارك في العديد من الأفلام التجارية الناجحة، والتي جعلتها واحدة من أشهر الممثلات في الهند.

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