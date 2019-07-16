تراند اليوم : فنان كويتي بعد تسجيله القرآن.. ينشر ألبوما غنائيا جديدا...

بالرغم من قيامه من تسجيل بعض صور اتلقرآن مع المنشد الديني مشاري راشد، فد قام الفنان الكويتي نبيل شعيل بإصدار ألبوم جديد.وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئة الفنان نبيل شعيل بطرح ميني ألبوم جديد.وقامت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام باستخدام خاصية ستوري بنشر عدد من رسائل التهنئة للفنان الكويتي.كما نشرت صورة للنجم الكويتي وعلقت عليها :" الله الله الله يا استاذ نبيل " ، حيث أرفقت الصورة الثانية بتعليق آخر قالت فيه: "هذا بو شعيل ثلاثي رائع ".و قدعبرت أحلام عن إعجابها بالطريقة الترويجة التي اعتمدها شعيل لألبومه الجديد ، معلقة في منشور ثالث قائلة: "أحسنت يا بو شعيل انا رح انفذها بعدك، مدرسة"، مضيفة:" ايموجي تصفيق تعبيراًعن اعجابها بعمله الجديد.يذكر أن القاريء والمنشد الديني مشاري راشد قاتم بنشر مقطع فيديو في أغسطس الماضي يظهر فيه الفنان الكويتي نبيل شعيل وهو يتلو سورة الرحمن وتسجيلها داخل الاستوديو الخاص بمشاري.

وأضاف مشاري راشد حينها في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر نبيل شعيل في ستديو مشاري راشد العفاسي يقرأ سورة الرحمن.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب .

من جانبه علق الكاتب يوسف فيصل العتيبي نبيل شعيل في استوديو العفاسي يقرأ سورة الرحمن خطوه وايد حلوه وصوت لا يختلف عليه اثنين .. عسى الله يوفقكم و يأجركم و نتمى تكون في اكثر من هالأشياء الطيبه.

فيما أعلنت مصادر صحفية وقتها أنه قريبا سيتم إصدار لنبيل شعيل يتضمن تلاوة عطرة لسورة الرحمن.