كاترينا كيف تحتفل بذكرى ميلادها الـ36.. وهذه حياتها في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:33 مساءً - تحتفل نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif اليوم، 16 تموز/يوليو، بذكرى ميلادها الـ36، محققة أبرز النجاحات المهنية، خاصة فيلمها الأخير "Bharat"، الذي اكتسح مؤخراً "البوكس أوفس" في دور السينما الهندية، حيث شاركت البطولة النجم Salman Khan سلمان خان.

وبمناسبة ذكرى ميلادها، نعرض حياة "كاترينا" في سطور:

نجمة بوليوود كاترينا كيف

ولدت كاترينا في 16 يوليو من العام 1983، في هونغ كونغ البريطانية، وهي ممثلة وعارضة أزياء بريطانية - هندية، انفصل أهلها عندما كانت صغيرة في العمر.



لديها سبعة أشقاء، تربت في هاواي، ومن ثم انتقلت للعيش مع والدتها في إنجلترا.



في سن الرابعة عشرة، التحقت بالعمل كعارضة، وظيفتها الأولى كانت للإعلان عن شركة للمجوهرات، ثم واصلت العمل كعارضة في لندن.



عملت "كيف" في لندن كعارضة، ما أدى إلى اكتشافها من قبل المخرج كايزاد جوستاد، الذي قدم لها دوراً في فيلمه "بووم" عام 2003، ثم انتقلت إلى مومباي، وقدمت العديد من العروض هناك.

كاترينا كيف

عام 2007، ظهرت كاترينا في فيلم "Namastey London"، حيث تألقت كفتاة بريطانية إلى جانب النجم أكشاي كومار Akshay kumar للمرة الثانية. ومنذ ذلك الحين ظهرت في سلسلة من النجاحات في شباك التذاكر.



عام 2008 قامت كاترينا بلعب دورٍ سيئ في فيلم "Singh Is Kinng " السباق لـ Abbas-Mustan ، حيث لعبت دور سكرتيرة مع النجم سيف علي خان Saif Ali Khan.



وظهورها الأول لعام 2009، كان في نيويورك، مع جون ابراهام John Abraham الذي حقق نجاحاً فنياً وتجارياً. وقد تم تقدير أداء "كيف" من قبل الناقد تاران أدارش، حيث كتب أن: "كاترينا تمنحك أكبر مفاجأة، وحيث إنها معروفة بأدوارها البراقة، أثبتت أنه يمكنها أن تحقق الكثير إذا منحها المخرج والكاتب دوراً جوهرياً، فهي رائعة، وفي الواقع، سوف يرى الناس كاترينا مختلفة هذه المرة".



حقق فيلم كاترينا " Thugs Of Hindostan" بمشاركة النجم عامر خان Aamir Khan نجاحاً كبيراً في دور السينما، كما أن فيلم "Zero" بطولة النجم شاروخان حقق أعلى مراتب النجاح لكاترينا، وجعلها الأكثر متابعة في دور السينما الهندية.



واليوم لا تزال تحقق كاترينا نجاحات كبيرة، وتنشغل في فيلمها الجديد " Sooryavanshi"، مع النجم أكشاي كومار.