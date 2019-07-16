روت الفنانة القدير عايدة رياض، مدي حبها الشديد للفنان القدير يوسف شعبان، وعن سعادتها بحلول عيد ميلاده، مردده "فنان جميل وقدير ذو موهبه خاصة والشغلمعاه ممتع وعلمنا الألتزام".
وتابعت "رياض"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن علي الرغم من ابتعاد الفنان يوسف شعبان عن
واستكملت "رياض"، "أتمني من الله أن يمتعه بالصحة الجيدة والسعادة المفرطة خاتمة:"كل سنة وانت طيب ومعانا يااحبيبي".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. عايدة رياض لـ"الوفد": يوسف شعبان علمنا الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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