في عيد ميلاده.. عايدة رياض لـ"الوفد": يوسف شعبان علمنا الالتزام

روت الفنانة القدير عايدة رياض، مدي حبها الشديد للفنان القدير يوسف شعبان، وعن سعادتها بحلول عيد ميلاده، مردده "فنان جميل وقدير ذو موهبه خاصة والشغل

معاه ممتع وعلمنا الألتزام".

وتابعت "رياض"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن علي الرغم من ابتعاد الفنان يوسف شعبان عن

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الساحة الفنية الأ انه مازال متواجدا بداخلنا وباعماله التي ابهر به الجمهور وأسعد بها كل من حوله.

واستكملت "رياض"، "أتمني من الله أن يمتعه بالصحة الجيدة والسعادة المفرطة خاتمة:"كل سنة وانت طيب ومعانا يااحبيبي".