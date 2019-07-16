تعرف علي مسلسلات تفتتح الموسم الدرامى الجديد

أسابيع وينطلق الموسم الدرامى الجديد، الذى يتم من خلاله عرض عدد من الأعمال الفنية الجديدة، ويستمر هذا الموسم بداية من شهر سبتمبر وحتى حلول شهر رمضان القادم.

فى السطور التالية نرصد أبرز الأعمال التى سوف يتم عرضها فى الموسم الصيفى الجديد.



قيد عائلى 2

يستعد صناع مسلسل قيد عائلى لعرض الجزء الثانى من المسلسل خلال الفترة القادمة، بعد أن انتهى عرض الجزء الأول من المسلسل قبل شهر رمضان الماضى، والعمل من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود

عبد العزيز.

حواديت الشانزلزيه

بدأ صناع العمل تصوير الحلقات الأولى من المسلسل تهميدًا لعرضه خارج الماراثون الرمضانى حيث تدور أحداثه فى فترة 1950 ، فى إطار تشويقى اجتماعى ، والعمل من المقرر أن يقوم ببطولته إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.

بلا دليل

من الأعمال الدرامية التى سوف يتم عرض خلال هذا الموسم هو

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مسلسل "بلا دليل"، هو من بطولة خالد سليم ودرة وإنتاج سينرجى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وتدور أحداثه فى إطار 45 حلقة.

نصيبى وقسمتك 3

بعد نجاح الجزء الثانى من العمل قرر صناع مسلسل نصيبى وقسمتك التعاقد مع عدد من الفنانات للمشاركة فى بطولة الجزء الثالث من العمل والذى بدأ تصويره خلال الأيام الماضية وعلى رأس تلك الفنانات عبير صبرى وهبة مجدى.



عروس بيروت

يعود الفنان ظافر العابدين للدراما من خلال عمل درامى جديد تصل حلقاته إلى 100 حلقة، ويشاركه فى البطولة كارمن بصيص، ويحمل اسم عروس بيروت، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى، وحددت الشركة المنتجة أوائل سبتمبر لعرضه.



روحين فى زكيبه

كما تعاقد الفنانان حمدى الميرغني، وأوس أوس، على بطولة مسلسل " روحين في زكيبة" ، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال أيام، للعرض خارج الماراثون الرمضانى وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.