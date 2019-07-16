كشفت الفنانة نسمة محجوب عن موعد حفلها الغنائى القادم ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " .
وعلقت قائلة : "لكل اهالى دمنهور بيسعدنى و يشرفنى انى اكون معاكوازى كل سنة يوم ٢ اغسطس الساعة ٨ مساء على مسرح الأوبرا ، مستنياكوا و مجهزالكوا مفاجآت كتيييييير " .
من المقرر ان تشدو نسمة بعدد من أغنايتها الشهيرة مثل منها يامحروسة ، الحب المستحيل ، مفيش حكاية حب ، صدفة ، قلبي وحرة فيه ، وجوه ، هتقولي اية ، مستغربة ، دوام الحال .
كانت نسمة محجوب قد أعربت عن سعادتها بالتواجد والمشاركة المتواصلة فى الفعاليات والاتشطة والمتعددة التى تنظمها دار الاوبرا مؤكدة انها ستظل علامات بارزة ومضيئة فى مشوارها الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر 2 أغسطس.. نسمة محجوب على مسرح أوبرا دمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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