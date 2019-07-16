2 أغسطس.. نسمة محجوب على مسرح أوبرا دمنهور

كشفت الفنانة نسمة محجوب عن موعد حفلها الغنائى القادم ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " .

وعلقت قائلة : "لكل اهالى دمنهور بيسعدنى و يشرفنى انى اكون معاكوا

زى كل سنة يوم ٢ اغسطس الساعة ٨ مساء على مسرح الأوبرا ، مستنياكوا و مجهزالكوا مفاجآت كتيييييير " .

من المقرر ان تشدو نسمة بعدد من أغنايتها الشهيرة مثل منها يا

محروسة ، الحب المستحيل ، مفيش حكاية حب ، صدفة ، قلبي وحرة فيه ، وجوه ، هتقولي اية ، مستغربة ، دوام الحال .

كانت نسمة محجوب قد أعربت عن سعادتها بالتواجد والمشاركة المتواصلة فى الفعاليات والاتشطة والمتعددة التى تنظمها دار الاوبرا مؤكدة انها ستظل علامات بارزة ومضيئة فى مشوارها الفنى.