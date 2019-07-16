بغد غيابه سنوات.. كريم محسن يستعد لطرح ألبومه الرابع " قابل بقي "

يستعد المطرب كريم محسن ألبومه الجديد " قابل بقى " الذى يعود به الى الساحة بعد غياب سنوات ، و الذى تعاون خلاله مع مهندس الصوت خالد رؤوف الذى قام بعمل مكساج وماستر لجميع أغانى الألبوم المقرر طرحه فى الأيام المقبلة، فيما اختار كريم تصوير 4 أغانى من الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وقام بتصوير بوستر الألبوم محمد داخلى .

ومن أغانى الألبوم : "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع

كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.

كما يتضمن أغنية "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد

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نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق .

كما يضم الألبوم أغانى "زعلان" كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و"بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق .