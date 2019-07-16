بعد تحضير الجزء الثاني ..محمد أحمد ماهر.."أنا أصلا كنت معاهم في أوقات فراغ"

كشف الفنان محمد أحمد ماهر، عن مدي حبه لفيلم "أوقات فراغ"، الذي جسد بطولته مجموعة من الشباب الصاعد أبرزهم الفنان أحمد حاتم، عمرو عابد، وكريم قاسم.

وتابع "ماهر" في تصريحات صحفية، أن فكرة استخدام نجاح "اوقات فراغ" في جزء ثاني فكرة جيدة جدا مرددا:"أنا أصلا كنت مرشح للفيلم ده ورفضت الدور لأسباب شخصية".

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الجدير بالذكر أن صناع فيلم "أوقات فراغ" يستعدو لطرح جزء ثاني من الفيلم بناء علي طلب الجمهور.

الفيلم بطولة كل من الفنان أحمد حاتم، كريم قاسم، عمرو عابد،راندا البحيري، ومجموعة من الوجوه الشابة، إخراج محمد مصطفي، تأليف عمر جمال.