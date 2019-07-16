رانيا محمود ياسين: سعيدة بردود أفعال قهوة بورصة مصر

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن مدي سعادتها لردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض فيلمها "قهوة بورصة مصر" فى مصر والدول العربية فى آن واحد.

وتابعت "رانيا" فى تصريحات صحفية،

أن القضية التى يناقشها العمل ستمس كل مواطن سواء فى مصر أو الدول العربية، إذ أن الفيلم يعمل على إلقاء الضوء على شرائح المجتمع المختلفة سواء محليًا أو عربيا.

وتجسد رانيا محمود ياسين من خلال الفيلم دور فتاة تعمل كموديل ولكنها تعاني من الفقر الشديد.

وتستعد رانيا للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل فالنتينو وتتعاون من خلاله لأول مرة مع عادل إمام.