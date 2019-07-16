بالفيديو.. إليك بنجامين يطرح أحدث كليباته

طرح الفنان العالمي إليك بنجامين أحدث كليباته بعنوان "Jesus in LA"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي إليك بنجامين طرح مؤخراً أغنية بعنوان "Must Have Been The Wind"، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان "Must Have Been The Wind"، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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