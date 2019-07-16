شاهد.. أحمد مراد يروج لـ"الفيل الأزرق2

نشر الكاتب والمؤلف أحمد مراد صورة له من أفيش الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" المقرر عرضه في عيد الأضحى. وعلق مراد قائلا: "متخليش حد يحرقلك الفيلم وشوفه أول ما ينزل احجز تذكرتك دلوقتى" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه. وشوفه أول ما ينزل احجز تذكرتك دلوقتى" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه. يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد. المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد. الفيلم بطولة النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى.

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