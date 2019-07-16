كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل قصير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

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وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل مسلسل قصير، كل من مسلسل "شيرنوبل"، ومسلسل "إسكيب آت دانيمورا"، ومسلسل "فوس فيردون"، ومسلسل "شارب إوبجيكتز"، ومسلسل "وين زاي سي آص".

وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.