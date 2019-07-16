كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل برنامج توك شو منوعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل برنامج توك شو منوعات، كل من برنامج "زا ديلي شو"، وبرنامج "فول فرونتال سام"، وبرنامج "جيمي كيمل لايف"، وبرنامج "ليت ليت شو"، وبرنامج "كوابوريت ليت شو".

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وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.