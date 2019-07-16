كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل برنامج مسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

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وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل برنامج مسابقات، كل من برنامج "أميزينج ريس"، وبرنامج "نينجا ور يورز"، وبرنامج "نيلد إت"، وبرنامج "رو بول دراج ريس"، وبرنامج "برافو توب شيف"، وبرنامج "زا فويس".

وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.