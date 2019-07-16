كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل ممثل بمسلسل درامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي كل من جيسون باتي مان، وسترلينج براون، وكيت هارينجتون، وبوب أودينكرك، وبيلي بورتر، و ميلو فينتمجيليا.

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وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.