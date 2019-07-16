كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل ممثلة بمسلسل كوميدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

Advertisements

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي كل من كريستينا أبلجيت، و ريتشل بروزناهان، و جوليا لويس، وناتاشا ليون ، وكاثرين أوهارا، وفيبي وولر بريدج.

وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.