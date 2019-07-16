كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل ممثلة بمسلسل قصير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي قصير كل من النجمة إيمي آدمز، والنجمة باترشها أركويت، و أونجانو إيليس، و جوي كينج ونيسي ناش، و ميشيل ويليامز.

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وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوسس أنجلوس.