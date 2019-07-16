هكذا ردت أنغام على شائعة انفصالها عن زوجها أحمد إبراهيم

نشرت المطربة أنغام صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والأخير يضع يده على كتفها في الصورة التي تم التقاطها على طريقة السيلفي، لترد أنغام بطريقة غير مباشرة على شائعات طلاقها من زوجها التي انتشرت مؤخرا.

وعلقت أنغام على صورتها مع زوجها قائلة: "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائمًا إيده علي كتفي وساندني".

يأتي ذلك بعدما حذفت أنغام صورة رسالتها العاطفية لزوجها أحمد إبراهيم، التي سبق ونشرتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهي رسالة كتبتها أنغام بخط يدها لزوجها لتعبر عن حبها الكبير له وتهنئة بعيد ميلاده خاصة أنها المرة الأولى التي يحتفلان فيها بيعد ميلاده بعد زواجهما.

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وترددت أخبار حول عودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى ياسمين عيسى، بعد ظهور الأخيرة في صورها على انستجرام وهي ترتدي دبلة الزواج كما هي.