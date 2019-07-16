إليسا: سأرفض المشاركة بالموسم الجديد من "ذا فويس"

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا الجمهور بتصريحها حول موقفها من مشاركتها بالموسم الجديد ببرنامج "ذا فويس"، حيث أكدت أنه لم يتم التواصل بينها وبين إدارة البرنامج حتى الآن، إلا أنها لن تشارك في الموسم الجديد حتى إذا عرض عليها الأمر وذلك بسبب انشغالها بتصوير أغاني ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب في عدد من البلدان العربية والأوروبية.



وكانت إليسا خاضت تجربة المدرب للمرة الثانية العام الماضي من خلال برنامج "ذا فويس" حيث كانت من بين فريق تدريب البرنامج مع محمد حماقي وأحلام وعاصي الحلاني، كما أنها شاركت من قبل في برنامج إكس فاكتور مع حسين الجسمي ووائل كفوري وكارول سماحة.



