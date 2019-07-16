صورة نادرة تجمع أحمد زكي وسعاد حسني

فاجئ المخرج هاني فوزي متابعيه بصورة نادرة للفنان أحمد زكي والسندريلا سعاد حسني والمنتج واصف فايز، وظهر أحمد زكي في الصورة وهو يتحدث مع الفنانة سعاد حسني، وتفاعل الكثيرين من متابعي هاني فوزي مع الصورة وأكدوا أن الصورة كانت في احد المناسبات العامة التي جمعت السندريلا بالفتي الأسمر .

يشار إلي أن أحمد زكي وسعاد حسني قد تعاونا من قبل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الراعي والنساء و ومسلسل هو وهي وحققوا نجاحات كبيرة سويا وأشاد بهم الكثيرين من جمهور ونقاد الفن خلال هذا التوقيقت وأكدوا أنهم من أهم النجوم والنجمات الذين شكلوا ثنائيات فنية .



لسعاد حسني ثمانية أفلام ضمن افضل 100 فيلم مصري

وتعد سعاد حسني من أهم نجمات الفن في تاريخ مصر فخلال فترة قصيرة أستطاعت أن تصبح من أهم نجمات الفن، واختار كبار مبدعي الفن والنقاد 8 أفلام من أعمالها ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنأشهر أعمالها خلي بالك من زوزو وصغيرة علي الحب والقاهرة 30 والكرنك والزوجة الثانية وحب في الزنزانه والمشبوه .

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ما النمر الأسود أحمد زكي والذي قدم للسينما الكثير من الأعمال الفنية المميزة من بينها الهروب وضد الحكومة وأضحك الصورة تطلع حلوه وأيام السادات وناصر 56 وشارك أيضا في اهم الأعمال المسرحية في تاريخ مصر وهي العيال كبرت ومدرسة المشاغبين .