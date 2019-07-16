في ذكرى وفاته... صورة نادرة لعبد المنعم مدبولي بدون شنب



في ذكرى وفاة الفنان عبد المنعم مدبولي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان الراحل ظهر فيها بدون الشنب الذي ظهر به في جميع اعماله الفنية.

قدم مدبولي طوال مشواره الفني عددا من الاعمال الفنية المتنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهرها شاطىء المرح وحب في الزنزانة والحفيد واحنا بتوع الاتوبيس وريا وسكينة وعالم عم أمين وابنائي الاعزاء شكرا ووداعا يا ربيع العمر وغيرها من الاعمال.

قدم مدبولي العديد من الاعمال الهامه للأطفال

عشق عبد المنعم مدبولي الاطفال، ولم تخلو اعماله من اغاني الاطفال المميزة التي ما زالت عالقة في الاذهان حتى الان، ومنها توت توت والشاطر عمرو والشمس البرتقالي والبطة أطا، وبجانب ذلك شارك الفنانة صفاء ابو السعود وصابرين في تقديم بعض حلقات برامج الاطفال الخاصة بهما وكان يجسد دور الاب الحكيم الذي يوجه الاطفال ويرشدهم للطريق الصحيح.

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لم يكن مدبولي ممثلا فقط، فهو عاشق للفن بكل اشكاله فكان يؤلف ويخرج العديد من المسرحيات ويؤسس فرق مسرحية ويكتشف المواهب المميزة، وكان من أشهر النجوم اللذين اكتشفهم عادل امام وسعيد صالح وهاني رمزي واشرف عبد الباقي وغيرهم.

الجدير بالذكر ان عبد المنعم مدبولي فارق الحياة 9 يوليو 2006، داخل العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب نتيجة قصور وظائف الكبد، بالاضافة الى مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب.