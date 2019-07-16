بالصورة.. حمدي الميرغي وأوس أوس يتعاقدان على "روحين في زكيبة"

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شارك نجم مسرح مصر محمد أسامة أوس أوس جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلاله مع الفنان حمدي الميرغني وصناع مسلسله الجديد " روحين في زكيبة" الذي يعد أولي بطولاتهم المطلقة في الدراما.
وحرص عدد كبير من أصدقائهم وزملائهم بالوسط الفني وخارجه علي تهنئتهم بالعمل الذي يقوم بكتابته لؤي السيد وسينتجه عبدالله أبو الفتوح.
موسم مسرح مصر القادم هو الأخير
جدير بالذكر أن حمدي الميرغي وأوس أوس من المفترض أن يقوموا حاليا بالمشاركة في الموسم الأخير من مسرح مصر، والذي أعلن عنه مؤخرا الفنان أشرف عبدالباقي وقال ان الموسم المقبل من المسرح سيكون أخر المواسم بعد النجاحات الكبيرة التي قدموها بمختلف الدول العربية، وذلك بعد أن قدموا ما يزيد عن ال 100 مسرحية .
وسيبدأ حمدي الميرغي وأوس أوس خلال الفترة المقبلة التحضير لمسلسلهم الجديد، وسيتم اختيار فريق عمل المسلسل خلال الفترة المقبلة وبعدها يتم البدء في تصوير العمل تمهيدا لطرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
وخاض أوس أوس السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هوجان مع الفنان محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز ورياض الخولي وهاجر احمد وعدد من نجوم الدراما المصرية .
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