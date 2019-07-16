محمد الشرنوبي يثير الجدل بصورته في حمام السباحة



شار ك الفنان محمد الشرنوبي صورة له في حمام السابحة بصحبة ابطال مسلسل "كانه امبارح" وأثارت الصورة العديد من التساولات حول امكانيه عمل جزء ثاني من المسلسل



شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستقرام بصورة جديدة جمعته بأبطال مسلسل "كأنه امبارح" خالد انور وهدى المفتي واسماء جلال.

ظهر الشرنوبي مع ابطال العمل في حمام السباحة، وعلق على الصورة قائلا "ده جزء تاني ده ولا ايه"، مع هاشتاج يحمل اسم مسلسل كانه امبارح، الامر اثار جدل الجمهور خاصة وان خالد انور شارك جمهوره بنفس الصورة ونفس التعليق.



مسلسل كانه امبارح تم عرضه عبر القنوات الفضائية عام 2018، ودارت احداثه حول اسرة فقدت ابنها في طفولته وتأثرت الأم بهذا الحادث إلى أن يظهر الابن بعد غياب 20 عاما وتنقلب حياة الاسرة من جديد، وقام بالبطولة بجانب النجوم الشباب كل من رانيا يوسف واحمد وفيق واحمد خليل ووفاء صادق وغيرهم، ومن اخراج حاتم علي.

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يشار الى انه ترددت الاقاويل حول وجود جزء ثاني من العمل في يناير الماضي، لكن بطله المسلسل رانيا يوسف أكدت ان هذه الفكرة غير مطروحه، الا ان الصورة التي تم نشرها اثارت الجدل من جديد.

اخر اعمال الشرنوبي هو فيلم الممر

يذكر ان آخر أعمال الشرنوبي كان فيلم الممر الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي وشاركه البطوله احمد عز واحمد فلوكس واحمد رزق ومحمد فراج وهند صبري وغيرهم، ومن تأليف واخراج شريف عرفة، وتولى تأليف الاغاني الخاصة بالفيلم أمير طعيمة.