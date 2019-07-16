محمود عبد المغني يرزق بطفل ثالث ويطلق عليه "أدم"



الفنان محمود عبد المغني يعلن عن طفلة الثالث " ادم" وقال انه الأقرب الي روحه وقلبه وتفاعل الجمهور مع عبد المغني متمنين له ولاولاده الصحه

لعبد المغني ثلاثة أبناء هم " عمر ومريم وادم "



حالة من السعادة البالغة يعيشها الفنان محمود عبدالمغني بعد أن رزق بطفله الثالث الذي أطلق عليه أدم، وبالرغم من أن محمود عبدالمغني له طفلان هما عمر ومريم إلا أنه اعرب عن تقربه الشديد بهذا المولود الذي قال عنه أنه سيأخذ الكثير منه وانه سيتفرغ له كثيرا كي يقضي معه أغلب أوقات فراغه.

عبد المغني شارك مؤخرا بفيلم " حملة فرعون " .



وكان محمود عبدالمغني ينتظر هذال الطفل منذ عدة أشهر، وكان يتابع الحالة الصحية لزوجته خلال الفترات التي كان يقوم بالتصوير بها خارج مصر، تحسبا لأي شئ، حيث كان ينشغل بتصوير فيلمه الجديد " حملة فرعون" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية وأقتربت إيراداته من 20 مليون جنيها حتي الان ،وسيستمر عرضه بدور العرض حتي نهاية فصل الصيف الجاري .

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جدير بالذكر أن فيلم حملة فرعون مأخوذ عن رواية العظماء السبعة التي سبق وتم تقديمها عدد من نجوم الفن كان أهمهم الزعيم عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي".

وشارك في بطولة حملة فرعون بجانب الفنان محمود عبدالمغني كل من عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ورامز أمير وحمدي الميرغني وسوزان نجم الدين وفراس سعيد، وكانت مفاجأة المنتج محمد السبكي في هذا العمل تواجد النجم العالمي مايك تايسون وبيج رامي وذا ماونتن، وأخرجه رؤوف عبدالعزيز .