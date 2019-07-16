مونيكا لوينسكي تعيد فضيحة كلينتون للأضواء من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الأبيض، اهتمام الكثيرين حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الطبيب النفسي والكاتب الأمريكي، آدم غرانت، كانت قد كتب عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” سؤالا طالبا من متابعيه الإجابة عليه.. حيث سأل قائلا: “ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟”.

ولم ينتظر إجابات المغردين، حيث أورد غرانت عددا من أسوأ النصائح التي وجهت إليه، وهي: “لا تضع وقتك في مساعدة الآخرين.. تخلى عن 90% من مشروعاتك لأنك لا يمكن أن تعمل أكثر من شيء في الوقت عينه.. لا تؤلف كتابا”.

التغريدة حصلت على آلاف الإجابات، لكن اللافت في الأمر، كان مشاركة مونيكا لوينسكي في الإجابة عن السؤال وحجم التفاعل الضخم الذي لقيته هذه المشاركة، الذي فاق بعشرات الأضعاف التفاعل مع الطبيب الذي طرح السؤال.

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مونيكا لوينسكي كتبت قائلة: “لو كنت حاصلا على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعا حقا”، وأرفقت التعليق برمز “إيموجي” الخاص بالخجل.

واعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن رد لوينسكي ينم عن سخرية بشأن العمل في البيت الأبيض، وأنه كان من بين أسوأ الأمور في حياتها المهنية.

يشار إلى أنه قبل أكثر من عقدين من الزمن، تفجرت فضيحة جنسية في البيت الأبيض، إبان حكم بيل كلينتون، كان الرئيس ولوينسكي بطليها.

وبعد اكتشاف أمر العلاقة أصبح عنوانا رئيسيا في الصحف العالمية، ولاحقا بدأت إجراءات لمحاولة عزل الرئيس، قبل أن تتم تبرأته لاحقا في محاكمة بمجلس الشيوخ وتمكن من إكمال فترته الرئاسية.