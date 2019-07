ابنة شاروخان ترقص مع صديقتها أنانيا باندي على موسيقى البلوز

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتشر مقطع فيديو مؤخرًا على شبكة الإنترنت، تظهر فيه أنانيا بانداي ترقص مع سوهانا خان، ابنة ملك بوليوود شاروخان في الفيديو، على أنغام ‘Magic’s Rude’.

في حدث فني، أعربت أنانيا في وقت سابق عن رغبتها في التمثيل في فيلم مع أفضل صديقاتها، وقالت “أريد أن أعمل فيلم مع سوهانا وشنايا كابور، سيكون ذلك كثيرًا من المرح”.

ظهرت أنانيا لأول مرة في بوليوود مع فيلم The Student Of The Year 2 للمخرج بونيت مالهوترا في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب تارا سوتاريا وتايجر شروف، وستعمل بعد ذلك في النسخة الرسمية الجديدة من “Pati Patni Aur Woh” التي ستلعب دور البطولة فيه مع بهومي بندكار Bhumi Pednekar و كارتيك اريان Kartik Aaryan،.

أما سوهانا فهي مهتمة بالتمثيل، في مقابلة مع “فوج”، كشفت ابنة شاروخان أنها لطالما حلمت أن تكون أمام الكاميرا، ومع ذلك، فإنها ليست في عجلة من أمرها لتوقيع فيلمها الأول. سوف تذهب إلى مدرسة التمثيل لتلميع مهاراتها ثم تدخل بوليوود، وذلك بحسب تصريح لوالدها.