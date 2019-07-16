ماذا فعلت أحلام في نفسها؟.. لن تعرفها في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة كليا.

أحلام ظهرت في جلسة التصوير بشعر قصير أسود مائل للإحمرار، وارتدت فستان طويل باللون السماوي كشف عن خسارتها للكثير من وزنها لتظهر برشاقة غير مسبوقة، وارتدت فوقه جاكت طويل باللون الوردي.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية زادتها جمالا، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، والتقطت صور الجلسة وسط الحدائق مما أضفى سحرا خاصا عليها.

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جمهور أحلام عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجديدة، مؤكدين أنهم لم يعرفوها في البداية، وتسائلوا عن كيفية خسارتها لوزنها بهذا الشكل.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد شاركت مؤخرا في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معبرة عن سعادتها باختيارها لإحياء الحفل بمشاركة عدد من نجوم الغناء.

أحلام نشرت صورة لها من الحفل، والتي تألقت فيه بفستان أسود أنيق مزين بنقوش فضية، وتزينت بمكياج ترابي، وتسريحة شعر أنيقة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة.