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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري،حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات أعياد بيروت والذي حضره حشد هائل من جمهوره.
وقدم وائل كفوري خلال الحفل باقة مميزة من اهم اغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه رغم ارتفاع درجات الحرارة، وكان وائل قد أطل في الحفل بملابس كاجوال، و تخلى عن ارتداء البدلة ورابطة العنق التي اعتاد على الظهور بهما في كل حفلاته، وعلق عليها بعد صعوده على المسرح قائلًا: “أشعر أنني غريب بهذه الملابس الـ سبور التي ارتديها لأول مرة بحفلاتي”.
وعبر وائل كفوري، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله وقال في تصريحاته بعد انتهاء الحفل: “الله يديم هالمحبة عن جد هذا لبنان ولازم يضل هكذا وضياعنك يا لبنان إذا لم يكن كذلك، وكتر خير الله “.
كما عبر عن سعادته لحضور ابنته الكبرى ميشيل لكواليس الحفل، وذلك للمرة الأولى منذ ولادتها وتابعت الحفل في زاوية خاصة بها بمرافقة البودي جارد، قائلًا: “تقبر قلبي بموت عليها”.
يذكر أن وائل كفوري ارتبط بزوجته أنجيلا في يناير 2011، وانجب منها ابنتان الأولى أطلق عليها اسمه وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة وائل كفوري تشارك في حفله بأعياد بيروت للمرة الأولى.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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