نجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط ينشر أول صورة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان الشاب ونجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط جمهوره في صورة قديمة من ألبوم طفولته.

الفنان الشاب علق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب: «أنا مهما كبرت صغير»، وظهر فيها وهو طفل لا يتعدى العام من عمره، ويضحك بعفوية.

براءة بسيط في الطفولة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتغزل فيه الفانز، كما علقت الفنانة إسراء عبدالفتاح وعبرت عن إعجابها بالصورة.

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مصطفى بسيط حقق نجاحا كبيرا من خلال «مسرح مصر»، وله طلة على المسرح، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحا.

الفنان الشاب رغم أنه لم يحقق النجاح الذي حققه علي ربيع ومصطفى خاطر إلا أن له حضور خاص على المسرح، كما ربطته مؤخرا علاقة نسب مع الفنان مصطفى خاطر، حيث تزوج شقيقه من شقيقة خاطر.

ومن الأعمال التي شارك بها بسيط في رمضان الماضي مسلسل «طلقة حظ» مع الفنان مصطفى خاطر وأيتن عامر، ومسلسل «الواد سيد الشحات» للفنان أحمد فهمي.