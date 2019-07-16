أمل رزق: محمد الشرنوبي ابني.. وتصريحاتي تم اجتزائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحدث الفنانة المصرية أمل رزق مؤخرا عن خطوبة ابنتها لمى كتكت، السابقة للفنان الشاب محمد الشرنوبي، مؤكدة أنها لم تكن ترغب بهذه الخطبة.

أمل قالت في حوارها ببرنامج “عرب وود”: “لمى كانت صغيرة وعند رفضي الخطبة قارنت نفسها بي ولكن أنا كنت متزوجة سيد الرجال”، وذلك في إشارة منها إلى زوجها السابق المنتج إسماعيل كتكت.

البعض اعتبر تصريحات أمل هجوم غير مباشر على محمد الشرنوبي، وهو ما دفعها لنشر فيديو آخر، على حسابها على “انستجرام”، لتوضح حقيقة تصريحاتها.

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أمل أكدت أن تصريحاتها في البرنامج تم اجتزائها، وأنها تعتبر الشرنوبي ابنها، وكان سبب رفضها الوحيد هو صغر سنهما، حيث قالت: “تصريحاتي في عرب وود اتعملها مونتاج وده حقهم انهم عايزين يعملوا سبق صحفي”.

وأضافت: “أنا قولت إني خايفة على لمى تتخطب في السن ده، وأنا بالنسبة لي الشرنوبي ده ابني لكن محصلش نصيب وربنا يسعدهم ويكرمهم ويكرمه ده نصيب بتاع ربنا، أنا خوفت على لمى علشان كانوا صغيرين ساعتها”.

يذكر أن محمد الشرنوبي، ارتبط بـ لمى كتكت لفترة وبعدها انفصلا دون الكشف عن أي أسباب، وأعلن مؤخرًا ارتباطه بمديرة أعماله سارة الطباخ.