ريهام عبدالغفور تتحدث عن دينا الشربيني وتحذر أحمد السعدني: لم نفسك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، على الأخبار التي نشرت حول وجود خلافات بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، مؤكدة انها غير صحيحة.

وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “دينا حبيبتي وصحبتي، وعلاقتي بها قبل المسلسل كانت كبيرة وبعد المسلسل كانت أكبر”.

كما تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد السعدني، مؤكدة أنها تربطها به علاقة صداقة وزماله من أيام الدراسة.

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ووجهت له رسالة قالت فيها: “لم نفسك”، وذلك بسبب شقاوته الشديدة معها.

وكان أحمد السعدني، قد نشر قبل فترة صورة من أيام الدراسة تجمعه بالفنانة ريهام عبدالغفور وزملاء الدفعة وطلب من جمهوره أن يستخرجوها من بين الطلاب.

يذكر أن يهام عبدالغفور شاركت مع دينا الشربيني، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، في أول بطولة مطلقة للأخيرة، وشاركهما البطولة كل من أحمد السعدني، وأحمد داوود، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وعدد من النجوم.

وخرجت ريهام عبدالغفور، من خلال هذا العمل عن النمط الذي اعتاد عليها جمهورها فيه، وقدمت للمرة الأولى دور زوجة خائنة.