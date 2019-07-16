أنغام ترد على أنباء خلافاتها مع زوجها بعد عودته لطليقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار حول وجود خلافات بين الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد رده لزوجته الأولى دون علمها.

أنغام، قامت بالرد على هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق نشر صورة تجمعها به عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، علقت عليها قائلة: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني”.

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وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لها حياة زوجية سعيدة.

وكانت أنغام، قد أثارت حالة جدل خلال الأيام الماضية بسبب حذفها لرسالتها الرومانية لزوجها في عيد ميلادها من على صفحتها وملك حذف بعض الردود الخاصة بها على تعليقاته الأمر الذي أثار العديد من الشائعات حول وجود خلاف بينهما.

وزاد من هذه الشائعات اختفاء حالة الرومانسية التي اعتادت أنغام وزوجها منذ زواجهما إظهارها في كواليس حفلاتها.

وكان أحمد إبراهيم، قد ردزوجته الأولى يا سمين عيسى، إلى عصمته دون علمها وقبل انتهاء فترة عدتها.