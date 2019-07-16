إنجي شرف تستعرض مفاتنها بملابس البحر على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إنجي شرف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

إنجي نشرت صور لها على شاطئ البحر أثناء قضاء أجازتها الصيفية، حيث اختارت ملابس ملفتة، وتنوعت ألوانها ما بين الأصفر والأزرق.

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد من التعليقات التي تغزلت بها، وأحب الفانز شكلها في المايوه، والذي وضعت عليه رداء شفاف في محاولة لإخفاء جسدها.

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إنجي كان آخر اعمالها الفنية مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي وراندا البحيري، كما شاركت أيضا في مسلسل «منطقة محرمة»، مع الفنان خالد النبوي.

كما تنتظر إنجي عرض مسلسل «الضاهر» بعد سلسلة من التأجيلات والمسلسل بطولة محمد فؤاد، رغدة، مادلين طبر، تامر عبدالمنعم، ومن إخراج ياسر زايد، والذي تم عرضه منذ شهور.

الفنانة المصرية أصبحت أكثر نشاطا عبر حسابها الخاص، حيث أحيت منذ أايم ذكرى وفاة الفنان سامي العدل، وكتبت معلقة: «واحشني يا أغلى الناس».