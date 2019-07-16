أيتن عامر تكشف عن صورتها في الثانوية العامة.. هل تغيرت؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها بصورة لها وهي في الصف الثالث الثانوي.

الفنانة المصرية بدت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بنفس ملامحها الحالية دون أي تغير يذكر.

أيتن علقت على الصورة بقولها: ” من يوم ما اتولدت و انا تقريبا شكلى متغيرش خالص الصورة دى و انا فى تالتة ثانوى”.

Advertisements

جمهور الفنانة المصرية أكدوا على كلامها، حيث لاحظوا عدم وجود أي تغيير في ملامح وجهها منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وكانت الفنانة المصرية أيتن عامر قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة نادرة لها من طفولتها احتفالا بعيد الأب.

أيتن نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت وهي طفلة صغيرة في المصيف مع والدها، وكتبت معلقة: «الله يرحمك يا بابا ويغفرلك».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه بالصورة من خلال عدد من التعليقات، ودعا لوالدها بالرحمة والمغفرة، كما تلقت الفنانة تعليقات من عمر فوزي ابن شقيقتها وفاء والذي دعا لجده أيضا بالرحمة.