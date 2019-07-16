مفاجأة لسمية الألفي احتفالاً بعيد ميلادها والمرض يغير شكلها تمامًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت الفنانة المصرية سمية الألفي بحفل عيد ميلاد مميز أعد لها، خلال تواجدها في إحدى صالات التجميل، وذلك احتفالا بعيد ميلادها السادس والستين والذي يوافق يوم 23 يوليو الجاري.

خبيرة التجميل سارة عريان أحضرت للفنانة المصرية قالب تورتة صغير، وزينت المكان بالبالونات الملونة، وهو ما أسعد سمية كثيرا والتقطت مجموعة صور مع سارة والعاملين بالمكان.

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سارة عريان نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وقد ظهرت فيها سمية الألفي وقد بدت عليها علامات الزمن، وأطلت بشعر قصير صبغته باللون الأصفر.

والفنانة المصرية سمية الألفي من مواليد 23 يوليو عام 1953، ولدت في الشرقية، حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع، ظهرت أول مرة في مسلسل “أفواه وأرانب”.

تزوجت سمية الألفي أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوي ولها منه ولدان هم أحمد وهو ممثل وعمر إلا إنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الملحن مودي الإمام وبعده المخرج جمال عبد الحميد والمغني مدحت صالح وكانت فترة الزواج قصيرة جداً.