رشوان توفيق ينهار في جنازة زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 شيع الفنان المصري رشوان توفيق جنازة زوجته ووالدة ابنته الإعلامية هبة رشوان، عصر الثلاثاء 16 يوليو، من مسجد السيدة نفيسة. وكان فى مقدمة الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما حضر عدد كبير من أهل وأصدقاء الفنان وزوجته الراحلة. وخلال الجنازة انهار الفنان المصري ودخل في نوبة بكاء شديدة، وظهر مستندا على أحد الأشخاص نظرا لكبر سنه وظروفه الصحية. Advertisements وزوجة الفنان المصري رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، قد وافتها المنية الثلاثاء 16 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض. الإعلامية هبة رشوان أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “البقاء لله رحلت والدتي..ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”. الإعلامية أعلنت موعد جنازة والدتها، حيث قالت: “الجنازة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر إن شاء الله.. نسألكم الدعاء”. يذكر أنه كانت قد ظهرت مؤخرا صورة نادرة تجمع الفنان رشوان توفيق مع زوجته الراحلة من فترة شبابهما، وقد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

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