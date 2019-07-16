سر صادم وراء ارتداء معشوق الأطفال “ميكي ماوس” قفازات

متابعة بتجــــــــــرد: تحظى الشخصية الكرتونية، “ميكي ماوس”، بشعبية كبيرة بين الأطفال، على مدار الأجيال، ويرجع حب العالم له بسبب شخصيته المرحة التي تحمل معاني التسامح والتفاني ومساعدة الغير.

وبخلاف الصفات الأخلاقية لـ”ميكي ماوس” الذي أتم عامه الـ90 العام الماضي، فإن من مميزات شخصيته، هي ارتداؤه قفازات بيضاء في يديه، وهي الملاحظة التي قد لم يلتفت إليها أحد من عشاقه بسبب الكاريزما التي يتمتع، إلا أن وراء ذلك سر خطير.

فسر بعض محبو الفأر المرح وضعه قفازات، ما بين أنه “لا يرغب في ترك بصماته في أي مكان يتواجد فيه”، وبين أنه “لديه وسواسا من النظافة”، ولكن هناك تفسيران قام بتوضيحهما موقع “فوكس” الأمريكي.

التفسير الأول

بسّط مؤرخ الرسوم المتحركة والأستاذ بجامعة نيويورك، جون كينميكر، الإجابة في أن “الأمر كان أسهل بالنسبة لرسامي الكرتون”، موضحا أنه “في الماضي، استخدمت بعض التقنيات لتسهيل عملية الرسوم المتحركة، والتي شملت استخدام حواف دائرية بدلا من الزوايا، لأنها كانت أفضل في إعادة رسمها مرارا وتكرارا، كما ساهمت في تبسيط ملامح الشخصيات الكرتونية في جعل تلك العملية أسهل وأسرع، إلا أنه صعب الأمر على المشاهدين تمييز أياديهم السوداء وكذلك أجسادهم السوداء، عندها أدخلت تلك القفازات البيضاء”.