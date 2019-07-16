توبا بويوكستون تتشاجر مع حبيبها على متن الطائرة… إليكم ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر خبر عبر مواقع الأخبار التركية مفاده أن النجمة توبا بويوكستون تشاجرت مع حبيبها رجل الأعمال أوموت افيرغين داخل الطائرة وذلك أمام الركاب خلال سفرهما.

وفي التفاصيل، فقد قيل إن توبا قالت لحبيبها “يكفي مللت منك” على متن الطائرة، وفق أحد الركاب.

والجدير ذكره، أن هذا الخبر بقي في خانة الأقاويل فقط ولم يتم تأكيده أو نفيه حتى الآن.