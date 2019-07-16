انتقادات حادة لكايلي جينر بعد صورتها العارية… فكيف ردّت؟

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر صورةً لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ظهرت بها شبه عارية، وتباهت من خلالها بقوامها الجميل.

فقد كانت كايلي في الصورة عارية تماماً، تغطيها فقط قطعة مصنوعة من الشبك، وعلّقت على المنشور كاتبةً: “جسد صيفي”.

وفور مشاركتها مع متابعيها، اندلعت عاصفة كبيرة من الانتقادات والتعليقات السلبية، بحيث اتهمها الكثيرون بإجراء عمليات تجميلية لجسدها للوصول إلى هذا التقسيم الـ”غير طبيعي”.

كما انتقدها البعض على التباهي بجسدها مشددين على أن “هذه الأشياء تشتريها المال” و”لا حاجة لذهاب السيدات الى النادي الرياضي إذ يمكنهن شراء الجسم ودفع ثمنه”.

Advertisements

من جهتها، عادت كايلي وتحدثت في منشور آخر عن تجربتها وحياتها تحت الأضواء منذ صغر سنها، وكتبت: “أنا فخورة بنفسي وقلبي وقوتي… ان النشوء تحت الأضواء مع وجود مليون عين عليك ليس شيئًا طبيعيًا. لقد فقدت أصدقاء على هذه الطريق وفقدت نفسي أحيانًا أيضًا”.

وتابعت: “أول وشم لي كان كلمة (التعقل) لتذكير نفسي كل يوم للحفاظ عليه. لقد عانيت من القلق طوال حياتي كشابة وبالغة وبعد طفولتي تعاملت مع الكثير المصاعب النفسية… أردت فقط مشاركتكم بهذا الأمر وإخباركم بأنني إنسان. حياتي ليست مثالية وما ترونه هنا على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد قشرة”.

وختمت:” كونوا لطفاء مع انفسكم، نحن قادرون على فعل أشياء عظيمة، تستحقون الحب، ويسمح لنا بالتعبير عن أنفسنا. افعلوا أكثر ما يجعلكم سعداء”.